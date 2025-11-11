Ronaldo à l’OM : L’annonce officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À l'occasion d’un échange assez insolite avec Paul Cabannes, humoriste français installé au Brésil, Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour évoquer la possibilité d'une signature de Ronaldo, la légende brésilienne, à l'OM. Et il a même tenu à faire une demande officielle à R9 afin de clarifier certaines choses...

Humoriste français installé au Brésil depuis une dizaine d’années, Paul Cabannes a eu l'occasion de vivre un moment privilégié avec le président Emmanuel Macron à bord de son avion présidentiel. Le président de la République, qui s'était rendu au Brésil en milieu de semaine dernière pour participer à la COP 30 de Belem, devait donc répondre aux anecdotes de l'humoriste en précisant si elles étaient vraies fausses. Et l'une d'elles concerne Ronaldo, l'ancien buteur légendaire du Brésil, et son supposé attachement envers l'OM.

« Ronaldo aurait aimé jouer à l'OM » « Le Brésilien Ronaldo Fenomeno a déclaré en 2017 qu’il aurait aimé jouer à l’Olympique de Marseille s’il avait en France », demande Paul Cabannes. Et Emmanuel Macron, grand fan de l'OM, assure que cette anecdote est vraie : « C’est non seulement vrai, mais c’est une évidence. Comme tout grand joueur, il aurait voulu vivre… voilà, c’est un public. C’est quasiment un public brésilien, Marseille », précise le président français.