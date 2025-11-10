«C’est mortel» : De Zerbi le fait craquer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’est largement imposé lors de la réception de Brest (3-0) samedi soir, l’OM est loin d’avoir convaincu Christophe Dugarry. Sur les ondes de RMC, le champion du monde 1998 a critiqué le jeu proposé par l’équipe de Roberto De Zerbi face à des Brestois pourtant « catastrophiques » et « nullissimes ».

Très critique envers Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Christophe Dugarry n’a une nouvelle fois pas mâché ses mots dans Rothen s’enflamme sur RMC. Si cela n’a pas toujours été le cas, l’ancien attaquant de l’OM s’est, comme souvent, ennuyé en regardant l’équipe du technicien italien samedi contre Brest (3-0).

« Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel » « Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel. Ça n’a pas été le cas toute la saison. Face à l’Ajax, je les ai trouvés géniaux. Face à Paris, peut-être qu’ils ne méritent pas de gagner, mais je trouve qu’ils ont fait un match exceptionnel. Le match au Real, j’ai moins aimé, mais c’était pas mal », a déclaré Christophe Dugarry.