L’OM perd un joueur, le départ surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sorti sur blessure samedi lors de la victoire de l’OM face à Brest (3-0), Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie et est donc forfait pour les deux rencontres qui attendent le Maroc lors de cette trêve internationale. Bien qu’il soit laissé au repos, le défenseur âgé de 29 ans a tout de même rejoint sa sélection.

Déjà privé de plusieurs joueurs ces dernières semaines, l’OM doit maintenant gérer la blessure de Nayef Aguerd. Remplacé à la 79e minute samedi face à Brest (3-0), l’international marocain (57 sélections) souffre d’une pubalgie et a des « douleurs chroniques de plus en plus intenses », a indiqué Medhi Benatia.

Aguerd remplacé par Aït Boudlal avec le Maroc Nayef Aguerd va donc avoir besoin de repos et d’après les informations de RMC Sport, sa présence est très incertaine pour le déplacement de l’OM à Nice le 21 novembre prochain. Initialement convoqué avec le Maroc pendant cette trêve internationale, le défenseur âgé de 29 ans a été remplacé par Abdelhamid Aït Boudlal.