Le crack de l'OM a déjà choisi sa prochaine équipe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Robinio Vaz est le nouveau phénomène de l'OM. Un crack qui attire les convoitises. C'est ainsi que le sélection du Sénégal ferait les yeux doux au protégé de Roberto De Zerbi dans l'optique de le faire porter le maillot des Lions de la Terranga. Vaz va-t-il alors snober l'équipe de France ? Cela serait très clair actuellement dans l'esprit du Marseillais.

Mamadou Sarr et Ibrahim Mbaye ont tranché ! Ayant tourné le dos à l'équipe de France, les deux joueurs ont ainsi fait le choix de porter les couleurs du Sénégal. Pourra-t-on prochainement ajouter un 3ème phénomène à cette liste ? Les regards se tournent actuellement vers Robinio Vaz. En train d'exploser avec l'OM, l'attaquant de 18 ans, qui a connu les sélections de jeunes de l'équipe de France, est courtisé par les Lions de la Terranga.

La France plutôt que le Sénégal ? La France ou le Sénégal ? Tel est donc le dilemme pour Robinio Vaz. L'attaquant de l'OM n'a pas été appelé par Lionel Rouxel en équipe de France U19 en cette trêve internationale. De quoi étonner un peu tout le monde. Néanmoins, comme l'explique La Provence, malgré les sollicitations du Sénégal, Vaz n'aurait actuellement pas prévu de changer de nationalité.