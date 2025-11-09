L'OM annonce du lourd avec ces deux renforts !

Amadou Diawara

Alors que Robinio Vaz est désormais un membre à part entière de l'équipe première de l'OM, Roberto De Zerbi n'hésite plus à piocher dans les équipes de jeunes du club. En effet, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi sont entrés en jeu face au Stade de Reims ce samedi. Interrogé après la victoire de l'OM, Robinio Vaz s'est enflammé.

Ce samedi, l'OM a reçu le Stade de Reims au Vélodrome. La bande à Mason Greenwood n'a laissé aucune chance à son adversaire lors de la douzième journée de Ligue 1, l'ayant emporté 3-0.

OM-Brest : Vaz, Bakola et Mmadi sont entrés en jeu Pour ce duel entre l'OM et le Stade de Reims, Roberto De Zerbi a continué à faire confiance à Robinio Vaz (18 ans). En effet, le crack de 18 ans est entré en jeu au stade Vélodrome ce samedi. De surcroit, deux autres pépites de l'OM ont également été utilisés : Darryl Bakola (17 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans).