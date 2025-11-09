L'OM annonce du lourd avec ces deux renforts !

Alors que Robinio Vaz est désormais un membre à part entière de l'équipe première de l'OM, Roberto De Zerbi n'hésite plus à piocher dans les équipes de jeunes du club. En effet, Darryl Bakola et Tadjidine Mmadi sont entrés en jeu face au Stade de Reims ce samedi. Interrogé après la victoire de l'OM, Robinio Vaz s'est enflammé.
Ce samedi, l'OM a reçu le Stade de Reims au Vélodrome. La bande à Mason Greenwood n'a laissé aucune chance à son adversaire lors de la douzième journée de Ligue 1, l'ayant emporté 3-0.
OM-Brest : Vaz, Bakola et Mmadi sont entrés en jeu
Pour ce duel entre l'OM et le Stade de Reims, Roberto De Zerbi a continué à faire confiance à Robinio Vaz (18 ans). En effet, le crack de 18 ans est entré en jeu au stade Vélodrome ce samedi. De surcroit, deux autres pépites de l'OM ont également été utilisés : Darryl Bakola (17 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans).
«Ils vont bien s’en sortir»
Interrogé en zone mixte ce samedi, Robinio Vaz s'est réjoui de pouvoir évoluer avec les autres pépites de l'OM sous la houlette de Roberto De Zerbi. « Ça te fait plaisir, je suppose, de voir tes potes de l’équipe de jeunes qui sont là avec toi. Tu n’es plus le seul jeune du groupe ? Ça me fait plaisir parce que, tout d’abord, je suis passé par là aussi. J’ai eu un peu de temps de jeu, j’ai connu ces étapes. Je pense qu’ils vont bien s’en sortir. J’ai confiance en eux, j’ai confiance en moi. Je ne me sens plus le seul jeune, et l’important, c’est de faire les choses bien ensemble », a confié le numéro 34 de l'OM.