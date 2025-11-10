Hakimi - PSG : L’OM sème encore la panique au Maroc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis mardi soir et la blessure d’Achraf Hakimi, le Maroc retient son souffle à quelques semaines du début de la CAN sur ses terres. Et ce n’est pas terminé puisque l’OM a également annoncé une mauvaise nouvelle aux Marocains. Nayef Aguerd souffre en effet d’une pubalgie.

Depuis quelques jours, le Maroc tremble pour Achraf Hakimi qui a été victime d'une grosse entorse de la cheville et qui pourrait donc manquer la CAN dont le match d'ouverture aura lieu le 21 décembre face aux Comores. Un rendez-vous important pour les Marocains qui organisent la compétition et qui rêvent de triompher sur leurs terres. Mais en plus du joueurs du PSG, les Lions de l'Atlas ont reçu une autre mauvaise nouvelle samedi avec la sortie sur blessure de Nayef Aguerd lors de la victoire de l'OM contre Brest (3-0). Et après le match, Roberto De Zerbi n'était pas très rassurant.

L'OM annonce une mauvaise nouvelle pour Aguerd « La mauvaise nouvelle concerne Aguerd : il a senti une rechute et doit passer des examens. Il doit s’arrêter un peu, sinon il risque de manquer la CAN. Nous avons aussi la Super Coupe au Koweït — même si je ne comprends pas pourquoi — et un mois décisif en Ligue des champions », lâche-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.