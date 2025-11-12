«Je te veux à tout prix» : De Zerbi passe un coup de fil pour un transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils ne se sont fréquentés qu'un an. Et pourtant, à entendre les propos élogieux de Maxime Lopez envers Roberto De Zerbi et l'attirance éprouvée par le coach italien pour le style de jeu du milieu de terrain du Paris FC, c'est comme si ce fut une longue histoire d'amour. Après la rupture, De Zerbi a tenté, en vain, de renouer les liens à Brighton. Maxime Lopez raconte.

Maxime Lopez et Roberto De Zerbi sont animés d'une passion similaire pour l'OM. L'un est un minot marseillais natif de la cité phocéenne lorsque l'autre est un étranger ayant le feu intérieur exclusivement réservé pour le football et les ambiances chaudes. C'est en effet le constat dressé par le milieu de terrain du Paris FC pendant son interrogatoire avec Hervé Mathoux pour le programme Détective Mathoux de Canal+.

«Je te suis partout» Cependant, les deux hommes qui se sont côtoyés le temps d'une pige à Sassuolo (2020/2021) n'ont pas pu se retrouver depuis. Et ce n'était pas faute d'essayer de la part de Roberto De Zerbi. « De Zerbi vous a proposé de le rejoindre ? Au Shakhtar, il m'avait fait comprendre que, mais malheureusement il y a eu le début de la guerre. Et à Brighton, il y a eu un vrai truc. Après la Coupe du monde 2022, il m'appelle parce qu'on avait eu la trêve et il me dit : « j'aimerais que tu viennes avec moi en Angleterre » et je lui dit : « oui écoutes, je te suis partout. Tu me dis viens jouer en Ukraine, je serais venu »».