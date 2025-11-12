«Je te veux à tout prix» : De Zerbi passe un coup de fil pour un transfert !

Ils ne se sont fréquentés qu'un an. Et pourtant, à entendre les propos élogieux de Maxime Lopez envers Roberto De Zerbi et l'attirance éprouvée par le coach italien pour le style de jeu du milieu de terrain du Paris FC, c'est comme si ce fut une longue histoire d'amour. Après la rupture, De Zerbi a tenté, en vain, de renouer les liens à Brighton. Maxime Lopez raconte.
Maxime Lopez et Roberto De Zerbi sont animés d'une passion similaire pour l'OM. L'un est un minot marseillais natif de la cité phocéenne lorsque l'autre est un étranger ayant le feu intérieur exclusivement réservé pour le football et les ambiances chaudes. C'est en effet le constat dressé par le milieu de terrain du Paris FC pendant son interrogatoire avec Hervé Mathoux pour le programme Détective Mathoux de Canal+.
«Je te suis partout»
Cependant, les deux hommes qui se sont côtoyés le temps d'une pige à Sassuolo (2020/2021) n'ont pas pu se retrouver depuis. Et ce n'était pas faute d'essayer de la part de Roberto De Zerbi. « De Zerbi vous a proposé de le rejoindre ? Au Shakhtar, il m'avait fait comprendre que, mais malheureusement il y a eu le début de la guerre. Et à Brighton, il y a eu un vrai truc. Après la Coupe du monde 2022, il m'appelle parce qu'on avait eu la trêve et il me dit : « j'aimerais que tu viennes avec moi en Angleterre » et je lui dit : « oui écoutes, je te suis partout. Tu me dis viens jouer en Ukraine, je serais venu »».
«Ca fait un mois que je me bats avec le club»
Maxime Lopez est allé jusqu'à révéler que Roberto De Zerbi était prêt à tout pour faire de lui sa recrue du mercato hivernal 2023. Il n'en a cependant rien été. La faute à la réticence de Brighton de miser sur lui et surtout au refus de Sassuolo de le libérer malgré le fait que Lopez soit parti au clash pour rejoindre l'entraîneur italien sur la cote anglaise. « Et pendant un mois, je n'ai plus de nouvelles. Le mercato ouvre, pas de nouvelles. Vers la fin du mercato, il m'appelle et me dit : « désolé Max, ça fait un mois que je me bats avec le club à Brighton pour te faire venir parce que tu n'es pas le profil numéro un et ils ne sont pas fans. Mais moi, je te veux à tout prix ». Je lui dis que je viens. Sauf qu'à cette période-là, Sassuolo est en train de transférer Hamed Junior Traoré qui joue à l'OM maintenant, pour 30M€ à Bournemouth. Il reste 48 h. C'est un de mes regrets parce qu'à ce moment-là, je crée une embrouille avec le coach dans son bureau pour qu'il dise à la direction « laissez-le partir ». Le boss a dit : « Il ne bouge pas ». C'est un de mes regrets, parce que je ne suis pas comme ça, mais on m'a dit de jouer le tout pour le tout alors que j'aurais dû dire tant pis. Pour l'OM ? Il n'a pas perdu mon numéro, mais il aurait pu m'appeler pour aller à l'OM quand même ».