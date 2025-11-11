«Il ne m'a même pas dit bonjour» : Ça clash à l'OM avec l'entraîneur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Marcelo Bielsa a marqué les esprits pendant son année passée à Marseille entre l'été 2014 et l'été 2015. Les supporters de l'OM en gardent un souvenir positif ainsi que les joueurs ayant évolué sous ses ordres. Mais pas tous. Maxime Lopez, ayant été laissé de côté, a reconnu avoir mal vécu cette période de sa jeune carrière.

Il y a 11 ans désormais, Marcelo Bielsa débarquait à l'Olympique de Marseille. El Loco s'installait à la Commanderie et chamboulait ainsi le quotidien des joueurs de l'OM qui ont dû se démener pour répondre aux exigences physiques requises de la méthode Bielsa. Ayant tout signé signé un contrat professionnel à 16 ans, le jeune Maxime Lopez a cependant été mis de côté par Bielsa.

«Avec moi ce n'est pas passé» Un souvenir assez amer plus de 10 ans plus tard comme le milieu de terrain du Paris FC l'a avoué à Hervé Mathoux en interview pour le programme Détective Mathoux. « J'arrive sous les ordres de Bielsa et il m'adore ? Non, je n'ai pas un bon souvenir de cette personne. Il n'était pas fan de mon style de jeu à l'époque où je l'ai côtoyé, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Je me suis très peu entraîné avec eux cette année-là. J'ai connu sa méthode, un entraîneur qui demandait énormément d'énergie et qui était très compétent. Un très grand coach, mais avec moi ce n'est pas passé. »