Un gros nom à l'OL, il va dire oui !

En quête d'un attaquant lors du mercato d'hiver, l'OL s'active notamment afin d'obtenir le prêt d'Endrick qui bénéficie d'un temps de jeu quasiment inexistant au Real Madrid. Et visiblement, l'attaquant brésilien verrait d'un très bon œil la possibilité d'évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca.
Ce n'est pas un secret, l'Olympique Lyonnais cherchera à se renforcer dans le secteur offensif en recrutant un nouvel avant-centre. Dans cette optique, la perspective d'attirer Endrick prend de l'ampleur ces derniers jours.
Endrick prêt à dire oui à Fonseca ?
Et selon les informations du média brésilien Placar, Endrick serait même prêt à dire oui à l'OL. Il faut dire qu'il serait très intéressé à l'idée d'évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. Par conséquent, un prêt de l'attaquant du Real Madrid semble se confirmer. Endrick a parfaitement conscience que s'il souhaite participer à la prochaine Coupe du monde, il doit retrouver du temps de jeu.
Ancelotti va rendre un sacré service à l'OL
C'est d'ailleurs le message qui lui a fait passer son ancien entraîneur au Real Madrid Carlo Ancelotti, qui est désormais sélectionneur du Brésil. « Oui, je lui ai parlé (à Endrick) au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit parler au club pour voir ce qui est le mieux pour lui. Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde. Il peut jouer la Coupe du monde 2026, car il en a les qualités, mais il peut aussi être présent en 2030, en 2034 et même en 2038 (rires). Je pense qu'il est important pour lui de revenir au jeu et de montrer ses qualités », assure-t-il dans des propos accordés à Placar.