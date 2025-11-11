Un gros nom à l'OL, il va dire oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un attaquant lors du mercato d'hiver, l'OL s'active notamment afin d'obtenir le prêt d'Endrick qui bénéficie d'un temps de jeu quasiment inexistant au Real Madrid. Et visiblement, l'attaquant brésilien verrait d'un très bon œil la possibilité d'évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca.

Ce n'est pas un secret, l'Olympique Lyonnais cherchera à se renforcer dans le secteur offensif en recrutant un nouvel avant-centre. Dans cette optique, la perspective d'attirer Endrick prend de l'ampleur ces derniers jours.

Endrick prêt à dire oui à Fonseca ? Et selon les informations du média brésilien Placar, Endrick serait même prêt à dire oui à l'OL. Il faut dire qu'il serait très intéressé à l'idée d'évoluer sous les ordres de Paulo Fonseca. Par conséquent, un prêt de l'attaquant du Real Madrid semble se confirmer. Endrick a parfaitement conscience que s'il souhaite participer à la prochaine Coupe du monde, il doit retrouver du temps de jeu.