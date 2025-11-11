Mercato - PSG : Deschamps à la place de Luis Enrique, l’incroyable révélation !

Alors qu’il sera libre de tout contrat après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en Arabie Saoudite. En Europe, le PSG aurait pu être intéressé. Nasser Al-Khelaïfi apprécie beaucoup l’ancien entraîneur de l’OM et une offre aurait pu lui être faite en 2023, avant l’arrivée de Luis Enrique.
Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a confirmé des contacts avec l’Arabie Saoudite. Le sélectionneur de l’équipe de France compte poursuivre sa carrière après la Coupe du monde 2026 et la fin de son aventure à la tête des Bleus et d’après les informations de L’Équipe, c'est Al-Ittihad qui aimerait bien s’attacher ses services.
Deschamps au PSG, c’était possible
Selon RMC Sport, des formations européennes sont également intéressées et cela aurait pu être le cas du PSG. Avant l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023, le club de la capitale aurait pu faire une offre à Didier Deschamps, que Nasser Al-Khelaïfi apprécie beaucoup, mais le technicien français n’était pas libre à ce moment-là.
Deschamps ne prendra pas une autre sélection
Rejoindre le PSG ne semble pas d’actualité pour le moment, mais, malgré son passé de joueur en entraîneur de l’OM, Didier Deschamps n’a jamais totalement fermé la porte à cette éventualité. Comme indiqué par RMC Sport, il ne compte pas prendre une autre sélection que l’équipe de France et il n’y a rien de concret pour le moment en ce qui concerne son avenir.