Transfert - De Zerbi : «Ça fait mal», l’OM lui annonce son départ !

L’arrivée de Roberto De Zerbi a été synonyme de fin d’aventure à l’OM pour Jordan Veretout. Comme l’a expliqué le milieu de terrain âgé de 32 ans, il n’entrait pas dans les plans du technicien italien et le club lui a fait savoir qu’il devait partir, lui qui a pris la direction de l’OL, puis d’Al-Arabi l’été dernier.

Plus d’un an après, Jordan Veretout a encore du mal à digérer son départ de l’OM. Recruté à l’été 2022 en provenance de l’AS Rome, l’international français (6 sélections) a été contraint de partir deux ans plus tard, au moment de l’arrivée de Roberto De Zerbi et du nouveau projet mis en place par le club.

« On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là » « Il y a tout simplement un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau projet. On m’a expliqué que je ne rentrerai pas dans ce projet-là, ce que je peux comprendre. Bien sûr, chacun a sa philosophie, chacun ramène quelque chose quand il arrive dans le club. Donc sur ça, je peux comprendre », a confié Jordan Veretout, dans un entretien accordé à Foot Mercato.