Transfert au Real Madrid : La discussion qui va régaler l’OL ?

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OL pourrait mettre la main sur un nouveau buteur. Le club rhodanien travaillerait activement sur une arrivée d’Endrick en janvier. Le Brésilien n’entre pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. Carlo Ancelotti a d’ailleurs conseillé à l’attaquant de 19 ans de discuter avec les Merengue pour déterminer la meilleure solution pour son avenir.

L’OL pourrait frapper un grand coup sur le mercato cet hiver. En quête d’un nouvel attaquant, le club rhodanien travaillerait activement sur une arrivée d’Endrick en janvier. Le Brésilien souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid, et ne serait pas contre se relancer en Ligue 1 pour la seconde partie de saison. Carlo Ancelotti lui a d’ailleurs conseillé de s’entretenir avec la direction madrilène afin de déterminer la meilleure solution à prendre pour son avenir.

«Il doit discuter avec le club pour voir ce qui lui convient le mieux» « Je lui ai parlé (à Endrick) au début de la saison. Il était blessé, mais maintenant il va bien, il est de retour, et il doit réfléchir avec son entourage à ce qui est le mieux pour lui. Il doit discuter avec le club pour voir ce qui lui convient le mieux. Endrick est très jeune, ce ne sera pas sa dernière Coupe du monde » a d’abord expliqué le sélectionneur du Brésil pour Placar.