Transfert imminent : Un nouveau buteur arrive à l'OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OL semble toucher au but dans sa quête d’un attaquant. Selon les dernières informations venues du Brésil, Endrick devrait bel et bien arriver en prêt jusqu’à la fin de la saison à partir du mois de janvier. Le Real Madrid aurait donné son accord et les deux clubs se seraient entendus sur les termes de l’opération.

Endrick à l’OL, ce n’est plus qu’une question de temps. Peu utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, l’attaquant âgé de 19 ans souhaite quitter le Real Madrid en prêt cet hiver, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 qu’il veut disputer avec le Brésil, et voit Lyon comme l’endroit idéal pour se relancer.

Le Real Madrid valide le prêt d’Endrick L’OL n’a pas d’attaquant titulaire et veut se renforcer à ce poste en janvier. Un prêt qui semble gagnant-gagnant pour toutes les parties. Encore faut-il que le Real Madrid donne son feu vert. D’après les informations de Globo, ce serait désormais le cas et Endrick devrait débarquer chez les Gones début janvier.