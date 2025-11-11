Transfert imminent : Un nouveau buteur arrive à l'OL !

L’OL semble toucher au but dans sa quête d’un attaquant. Selon les dernières informations venues du Brésil, Endrick devrait bel et bien arriver en prêt jusqu’à la fin de la saison à partir du mois de janvier. Le Real Madrid aurait donné son accord et les deux clubs se seraient entendus sur les termes de l’opération.
Endrick à l’OL, ce n’est plus qu’une question de temps. Peu utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison, l’attaquant âgé de 19 ans souhaite quitter le Real Madrid en prêt cet hiver, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026 qu’il veut disputer avec le Brésil, et voit Lyon comme l’endroit idéal pour se relancer.
Le Real Madrid valide le prêt d’Endrick
L’OL n’a pas d’attaquant titulaire et veut se renforcer à ce poste en janvier. Un prêt qui semble gagnant-gagnant pour toutes les parties. Encore faut-il que le Real Madrid donne son feu vert. D’après les informations de Globo, ce serait désormais le cas et Endrick devrait débarquer chez les Gones début janvier.
Endrick cherche déjà un logement à Lyon
En effet, les deux clubs seraient tombés d’accord pour le prêt d’Endrick à l’OL jusqu’à la fin de la saison et le joueur aurait déjà commencé à chercher un logement à Lyon. Un prêt qui ne devrait pas comporter d’option d’achat. Selon Globo, des clauses permettraient en revanche au Real Madrid de rappeler l’international brésilien (14 sélections) pendant la période de mercato hivernal en cas d’urgence à cause des blessures.