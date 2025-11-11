Déclaration choc à la télévision : La «meilleure recrue de l'histoire» arrive au PSG !

Lundi, Dominique Séverac a effectué une déclaration cash sur les antennes de la chaîne L'Equipe. Pendant la diffusion de L'Equipe du soir, le journaliste du Parisien a fait un pari assez fou au sujet d'Ilya Zabarnyi : le défenseur ukrainien de 23 ans finira par devenir la meilleure recrue de l'histoire. Explications.
Ilya Zabarnyi (23 ans) a pris son mal en patience cet été. Déjà courtisé par le PSG à la fin du mois de mai, il a fallu attendre la première quinzaine d'août pour que l'international ukrainien témoigne d'un terrain d'entente entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain pour son transfert à 63M€. Malgré quelques points positifs et notamment le 1er octobre face au FC Barcelone (2-1), Zabarnyi connaît une intégration poussive dans la charnière centrale du PSG.
Ilya Zabarnyi : Dominique Sévérac se paie les mauvaises langues
Ce qui lui vaut quelques critiques sur les réseaux sociaux et de la part de certains observateurs. C'est notamment le cas de Loïc Tanzi, de Damien Degorre, d'Eric Blanc et d'Hervé Penot, tous présents sur le plateau de L'Equipe du soir lundi. De quoi inspirer Dominique Sévérac qui a signé une remontée dans le temps avec deux exemples concrets des bienfaits du temps d'adaptation au PSG : Désiré Doué et Bradley Barcola.
« Je suis avec quatre zozos autour de la table qui il y a un an me disaient que Désiré Doué il n'y arrivera jamais au Paris Saint-Germain, c'est une nullité absolue, il est affreux. Désiré Doué, meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions. Les mêmes deux ans auparavant me disaient : Barcola à Lyon, il était déjà mauvais, comment veux-tu qu'il s'impose au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ils te disent : bien sûr, je l'avais prévu ».
«Une fois qu'il aura digéré tout ça, vous allez voir la meilleure recrue de l'histoire»
Comme Désiré Doué et Bradley Barcola, Ilya Zabarnyi finira lui aussi par prendre le pli et assimiler la méthode Luis Enrique selon le journaliste du Parisien. Dominique Séverac est même allé plus loin en prenant un pari assez fou sur le transfert du défenseur central du PSG.
« En fait, ce que ces quatre zozos n'acceptent pas, c'est qu'il y a six mois de digestion pour apprendre les consignes du jeu de Luis Enrique. Une fois que vous aurez passé les six mois, que Zabarnyi aura compris le jeu qu'on lui demande... Défendre à Bournemouth et défendre au Paris Saint-Germain avec le jeu de position et de possession, ce n'est pas du tout pareil. C'est un autre métier, un changement d'air et culturel. Une fois qu'il aura digéré tout ça, vous allez voir la meilleure recrue de l'histoire parce que ce gars-là a été bon à Barcelone, le seul match qu'il a joué qui comptait. Ce gars-là, c'est Puyol, c'est Piqué. Ca a 23 ans, c'est rapide, c'est très fort, il n'a peur de rien. Vous allez voir la meilleure recrue de l'histoire ».