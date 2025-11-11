Déclaration choc à la télévision : La «meilleure recrue de l'histoire» arrive au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lundi, Dominique Séverac a effectué une déclaration cash sur les antennes de la chaîne L'Equipe. Pendant la diffusion de L'Equipe du soir, le journaliste du Parisien a fait un pari assez fou au sujet d'Ilya Zabarnyi : le défenseur ukrainien de 23 ans finira par devenir la meilleure recrue de l'histoire. Explications.

Ilya Zabarnyi (23 ans) a pris son mal en patience cet été. Déjà courtisé par le PSG à la fin du mois de mai, il a fallu attendre la première quinzaine d'août pour que l'international ukrainien témoigne d'un terrain d'entente entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain pour son transfert à 63M€. Malgré quelques points positifs et notamment le 1er octobre face au FC Barcelone (2-1), Zabarnyi connaît une intégration poussive dans la charnière centrale du PSG.

Ilya Zabarnyi : Dominique Sévérac se paie les mauvaises langues Ce qui lui vaut quelques critiques sur les réseaux sociaux et de la part de certains observateurs. C'est notamment le cas de Loïc Tanzi, de Damien Degorre, d'Eric Blanc et d'Hervé Penot, tous présents sur le plateau de L'Equipe du soir lundi. De quoi inspirer Dominique Sévérac qui a signé une remontée dans le temps avec deux exemples concrets des bienfaits du temps d'adaptation au PSG : Désiré Doué et Bradley Barcola. « Je suis avec quatre zozos autour de la table qui il y a un an me disaient que Désiré Doué il n'y arrivera jamais au Paris Saint-Germain, c'est une nullité absolue, il est affreux. Désiré Doué, meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions. Les mêmes deux ans auparavant me disaient : Barcola à Lyon, il était déjà mauvais, comment veux-tu qu'il s'impose au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, ils te disent : bien sûr, je l'avais prévu ».