C’est bouclé à l’OL, le transfert tant attendu est annoncé !

Pas dans les plans de Xabi Alonso, Endrick a tranché. En cette année de Coupe du monde, l’attaquant brésilien va un temps s’exiler à l’OL afin de prendre éventuellement part au Mondial. La presse brésilienne annonce d’ailleurs la date de la fin du feuilleton Endrick. Explications.

Le 1er novembre dernier, Endrick a eu 12 minutes à se mettre sous la dent lors de la large victoire du Real Madrid lors de la réception du Valence CF (4-0). Et puis c’est tout. Depuis le coup d’envoi de la saison, le Brésilien de 19 ans ne se trouve pas dans les bonnes grâces de Xabi Alonso qui compte sur d’autres profils en attaque.

Endrick à l’OL, c’est fait Et alors que la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord approche à grands pas, le jeune Endrick cultiverait le désir d’aller voir ailleurs, temporairement, dans l’optique de mettre toutes les chances de son côté afin d’être appelé par Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne. Direction l’OL ? Globo Esporte révèle que les réunions de ces derniers auraient engendré un accord pour un prêt de six mois d’Endrick à Lyon sans option d’achat. Le Real Madrid aurait validé le deal.