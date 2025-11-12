Dembélé au PSG : Le transfert que personne n’a vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Ousmane Dembélé, l’histoire est belle et a engendré une Ligue des champions ainsi qu’un Ballon d’or pour le champion du monde. Cependant, son corps a été mis à rude épreuve au point où on s’est interrogé à l’After Foot sur sa place dans les futurs plans de Zinedine Zidane en équipe de France… ainsi qu’au PSG pour la saison prochaine.

Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d’or 2025 le 22 septembre dernier. Contrairement à la plupart de ses coéquipiers du PSG, il a pu se rendre à la cérémonie en raison de sa blessure à la cuisse alors que le reste du groupe jouait en même temps à Marseille et perdait face à l’OM au Vélodrome (0-1). Depuis, Dembélé a fait son retour à la compétition fin octobre et a rechuté après seulement cinq apparitions, cette fois-ci au mollet lors de la réception du Bayern Munich la semaine dernière (1-2).

«Mbappé et Dembélé ? Dembélé va revenir de blessure» Malheureusement réputé pour avoir contracté un grand nombre de blessures au fil de sa carrière, le Ballon d’or de 28 ans va-t-il recouvrir son niveau de la seconde partie de saison dernière ? Ou va-t-il laisser la place aux autres et notamment en équipe de France au fil du temps ? C’est l’une des interrogations de Daniel Riolo partagée pendant l’After Foot mardi soir en marge de la nomination de Zinedine Zidane en équipe de France une fois la Coupe du monde 2026 terminée et le départ de Didier Deschamps établi. « Zidane en équipe de France, je pense qu’il y aura des choses qui vont être différentes. Après la Coupe du monde, tout va redémarrer à zéro. Il va y avoir des choix à faire quand même. Mbappé et Dembélé ? Dembélé va revenir de blessure ».