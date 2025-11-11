PSG - Real Madrid : Le coup de fil qui va enchanter Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le terrain et en dehors, le PSG et le Real Madrid se disputent les mêmes trophées continentaux ainsi que les mêmes joueurs sur le marché des transferts. Il n'y a qu'à prendre l'exemple du dossier Dayot Upamecano. L'international français, proche d'Ousmane Dembélé, aurait fait l'objet d'un appel téléphonique du PSG notamment.

Ousmane Dembélé vit un début de saison digne des montagnes russes. Après avoir raflé la Supercoupe d'Europe avec le PSG en août dernier, le meilleur joueur de la dernière campagne de Ligue des champions a contracté une première blessure au mois de septembre. Quelques jours seulement avant d'être sacré Ballon d'or 2025 le 22 septembre au Théâtre du Châtelet.

Fake news entre le Real Madrid et Upamecano, la chance du PSG ? De retour de blessure fin octobre, Ousmane Dembélé s'est fait une lésion au mollet la semaine dernière face au Bayern Munich et se trouve à nouveau indisponible pour Luis Enrique. Un début d'exercice en dents de scie alors que dans la presse, une rumeur de transfert d'un ami proche prend de plus en plus d'ampleur au PSG : Dayot Upamecano. Et la fake news dénoncée par Sky Deutschland concernant l'information de Foot Mercato au sujet d'un accord contractuel avec le Real Madrid a été confirmée par Fabrizio Romano lundi.