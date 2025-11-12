PSG - Succession de Luis Enrique : Une folie signée Nasser Al-Khelaïfi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la première fois en 14 ans, Didier Deschamps sera disponible sur le marché des entraîneurs à la prochaine intersaison, moment où son contrat le liant à la Fédération française de football touchera à sa fin. Une aubaine pour Nasser Al-Khelaïfi qui le tiendrait en haute estime ? Le président du PSG ne devrait pas pour autant tourner le dos à Luis Enrique selon l’analyse de Daniel Riolo.

Le Paris Saint-Germain tient son entraîneur en qui la direction a une confiance totale. Si bien que son contrat a été rallongé en février dernier jusqu’en juin 2027. Et ce, quelques semaines seulement avant le sacre tant attendu du club de la capitale en Ligue des champions, une première dans les 55 ans d’histoire du PSG. S’en est suivi la Supercoupe d’Europe remportée et la volonté de signer un back-to-back en C1. Ce qui n’a plus été fait depuis le Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 et 2018.

Al-Khelaïfi fan de Deschamps ? Zinedine Zidane est d’ailleurs le successeur escompté de Didier Deschamps en équipe de France une fois la Coupe du monde 2026 terminée. Quel avenir pour le sélectionneur des Bleus qui a fêté son 13ème anniversaire en poste cet été ? L’Arabie saoudite comme cela est évoqué par L’Équipe ? Ou bien le PSG, de par l’intérêt de longue date de son président Nasser Al-Khelaïfi ?