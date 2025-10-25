N'Golo Kanté à Paris, la raison d'un transfert impossible !

Aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad, N'Golo Kanté aurait pu retrouver la Ligue 1 lors du dernier mercato estival. En effet, l'international français était annoncé dans le viseur du Paris FC, en quête d'un gros coup pour sa montée dans l'élite. Finalement, la signature de Kanté au PFC n'a pas pu se concrétiser. Et pour cause...
Promu en Ligue 1, le Paris FC avait de grosses ambitions lors du dernier mercato estival. Alors que le club parisien a renforcé son milieu de terrain avec l'arrivée de Pierre Lees-Melou, d'autres noms avaient circulé. Ainsi, le PFC pensait initialement obtenir la signature de Benjamin André, finalement resté au LOSC, tandis que la piste N'Golo Kanté aurait également été explorée.
Al-Ittihad trop gourmand !
Parti en Arabie Saoudite en 2023, N'Golo Kanté aurait donc pu faire son grand retour en Ligue 1. Comme l'explique Le Monde, Antoine Arnault aurait négocié en secret pour recruter le joueur d'Al-Ittihad au Paris FC. Le fait est que ça n'a pas pu aller plus loin. La raison ? Le club saoudien demandait beaucoup trop alors que le PFC ne voulait pas faire de folie au mercato.
« Tout proche d'aboutir »
Journaliste au Parisien, Laurent Pruneta avait déjà annoncé que N'Golo Kanté était tout proche de signer au Paris FC. « Sur les noms cités, il y a eu beaucoup de fake news alimentées par certains sites ou comptes. Ngolo Kanté, c'était vrai en revanche. Ça a même été tout proche d'aboutir selon ce que m'a confirmé un proche du dossier », avait-il assuré.