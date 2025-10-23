Jackpot au Paris FC, un incroyable coup annoncé en 2030 ?

Promu en Ligue 1, le Paris FC se donne les moyens de ses ambitions ces derniers mois. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci a beaucoup investi pour faire bonne figure dans l'élite. A tel point que le PFC pourrait donner du fil à retordre au PSG d'ici cinq ans.
Grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Déterminé à se maintenir dans l'élite, le club francilien a enflammé le dernier mercato estival, cassant sa tirelire pour recruter les joueurs qui lui permettront de remplir sa mission.
Le Paris FC a les moyens de ses ambitions
Lors d'un tchat avec des internautes, Laurent Perrin s'est prononcé sur le projet XXL de Paris FC. D'après le journaliste du Parisien, le club présidé par Pierre Ferracci pourrait regarder le PSG dans les yeux à partir de l'année 2030.
Le PFC va concurrencer le PSG d'ici cinq ou six ans ?
« Le PSG n'a pour l'instant pas de concurrent sérieux en France. Pensez-vous que le Paris FC peut venir donner du fil à retordre au PSG dans les années à venir ? C'est difficile à imaginer parce que les deux clubs ne naviguent pas du tout dans la même constellation. Mais le Paris FC a un projet très solide, bien réfléchi, il a les moyens de ses ambitions et si tout se passe bien, il peut vite se rapprocher du podium. La Ligue 1 étant ce qu'elle est, quand on travaille bien, on est récompensé. Brest a terminé 3e en 2023-2024. Donc le PFC peut, à terme « donner de fil à retordre », pour reprendre votre expression. De là à réellement concurrencer le PSG, cela ne me semble pas possible avant cinq ou six ans », a jugé Laurent Perrin.