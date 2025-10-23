Jackpot au Paris FC, un incroyable coup annoncé en 2030 ?

Amadou Diawara

Promu en Ligue 1, le Paris FC se donne les moyens de ses ambitions ces derniers mois. En effet, le club présidé par Pierre Ferracci a beaucoup investi pour faire bonne figure dans l'élite. A tel point que le PFC pourrait donner du fil à retordre au PSG d'ici cinq ans.

Grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Déterminé à se maintenir dans l'élite, le club francilien a enflammé le dernier mercato estival, cassant sa tirelire pour recruter les joueurs qui lui permettront de remplir sa mission.

Le Paris FC a les moyens de ses ambitions Lors d'un tchat avec des internautes, Laurent Perrin s'est prononcé sur le projet XXL de Paris FC. D'après le journaliste du Parisien, le club présidé par Pierre Ferracci pourrait regarder le PSG dans les yeux à partir de l'année 2030.