Paris FC : Retour à Paris, il annonce une punition !

Ce dimanche, le Paris FC a subi une défaite frustrante face au RC Lens (2-1). Malgré un bon début de saison, le promu parisien laisse s’échapper une belle opportunité de s’installer en première partie de tableau. Pour le maître à jouer Ilan Kebbal, le retour à Paris va être très amer pour le groupe de Stéphane Gilli.

Malgré un très bon début de saison, le Paris FC n’a pas su réaliser le gros coup sur la pelouse du RC Lens ce dimanche après-midi. Punis par des Lensois inspirés, les partenaires d’Ilan Kebbal ont manqué une belle opportunité. A l’issue de la rencontre, l’international Algérien a fait part de sa frustration.

« On fait encore des erreurs sur des coups de pied arrêtés » « Oui, (je suis) déçu parce qu’on prend encore deux buts sur des phases arrêtées. Ça fait beaucoup depuis le début de saison et c’est dommage. On vient avec des ambitions. On joue bien, on revient, on sait déjà que ce n’est pas facile de venir ici. Et en fait, on fait encore des erreurs sur des coups de pied arrêtés », a ainsi confié Ilan Kebbal au micro de Ligue 1+.