Endrick à l’OL, le sale coup de sa mère pour son transfert ?

Durant le mercato hivernal qui se déroulera tout le long du mois de janvier, l’OL aurait prévu de se renforcer avec le jeune Endrick à la pointe de l’attaque de Paulo Fonseca. Le buteur brésilien de 19 ans favoriserait l’Olympique Lyonnais pour son prêt. Mais cette décision ne lui reviendrait pas selon Romain Molina. Explications.

Martin Satriano ne comble certainement pas le vide laissé par le départ de Georges Mikautadze dans les ultimes instants du mercato estival pour Villarreal. Une situation sportive inconfortable pour Paulo Fonseca. L’entraîneur pourrait toutefois témoigner d’un renfort dans ce secteur de jeu au cours du prochain mercato hivernal en la personne d’Endrick.

«C’est ingérable avec Roc Nation» Il est spécifié ces derniers temps que l’attaquant de 19 ans du Real Madrid donnerait son aval à l’OL pour un prêt jusqu’à la fin de la saison dans l’optique d’une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Néanmoins, sa mère compliquerait quelque peu la tâché de l’Olympique Lyonnais et de tout autre club intéressé. « Maman Endrick c’est « mon fils, c’est le meilleur du monde, combien je vais toucher », c’est ingérable avec Roc Nation. Le joueur fait beaucoup de musculation, mais aux entraînements il s’en fout un peu et se dit que quoi qu’il fasse il ne jouera pas ». a dans un premier temps confié Romain Molina.