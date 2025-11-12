OM : Le transfert que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de rejoindre l'OM dans les dernières heures du mercato, Arthur Vermeeren avait connu un premier gros transfert dans sa carrière puisqu'il avait quitté son club formateur le Royal Antwerp pour s'engager avec l'Atlético de Madrid. Une signature qui avait d'ailleurs surpris beaucoup de monde en Belgique.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt d'Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Mais avant de rejoindre le club allemand, le milieu de terrain belge avait connu un grand club européen. En effet, juste avant ses 19 ans, Vermeeren avait rejoint l'Atlético de Madrid en janvier 2024, moyennant un transfert avoisinant les 20M€. Une signature qui a surpris compte tenu du fait qu'il quittait son club formateur du Royal Antwerp pour rejoindre un grand d'Europe comme le souligne Thierry Siquet, qui a eu le joueur de l'OM sous ses ordres lorsqu'il était sélectionneur des U19 belges.

Vermeeren à l'Atlético, le transfert surprise « Depuis Antwerp, son ascension est fulgurante, Arthur a gravi les échelons à très grande vitesse avant de connaître quelques blocages, à Madrid et à Leipzig. Quand on a 18 ans et demi et qu’on se retrouve à l’Atlético, dans l’un des vestiaires les plus costauds d’Europe, c’est logiquement compliqué de s’imposer », confie-t-il dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.