Il signe à l'OM, la surprise est totale !

Très actif durant l'été, y compris jusque dans les dernières heures du mercato, l'OM a notamment obtenu le prêt d'Arthur Vermeeren juste avant la fermeture du marché des transferts. Une signature qui a surpris du côté de la Belgique où l'on voyait le milieu de terrain poursuivre sa carrière au sein d'un club solide de Bundesliga comme le RB Leipzig.
Alors qu'il n'a que 20 ans, la carrière d'Arthur Vemeeren est toutefois déjà bien remplie. En effet, en janvier 2024, il quitte le Royal Antwerp pour s'engager à l'Atlético de Madrid qui débourse pour 20M€ pour le recruter... avant de le prêter six mois plus tard au RB Leipzig. En Bundesliga, le milieu de terrain belge réussira une saison bien plus aboutie qui poussera le club allemand à le conserver définitivement contre un chèque là encore de 20M€. Et pourtant, Arthur Vermeeren a été prêté à l'OM l'été dernier. Un signature surprise comme le souligne Thierry Siquet, responsable de la formation pour la partie francophone de la Belgique.
Vermeeren à l'OM, la signature surprise
« À Leipzig, il a connu des hauts et des bas, mais son transfert dans un autre club était surprenant dans le sens où il aurait pu continuer à grandir dans une top équipe allemande réputée pour sa formation. Même à l’OM, où il rentre de temps en temps, il n’a pas encore fait sa place de titulaire, mais il a toutes les qualités et tout le potentiel pour y arriver », estime-t-il dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.
«Son départ à Marseille m’a surpris»
« Son départ à Marseille m’a aussi surpris par rapport à son caractère, ça tranche totalement avec son apparence et sa personnalité ! Il est très posé, très calme, plus il est discret, mieux il se sent, sourit encore Siquet. On sent aussi cette discrétion sur le terrain, mais il peut être d’une utilité incroyable. J’ai vu son match contre l’Ajax, il était au-dessus de la mêlée pour un gamin de 20 ans à peine. S’il est bien entouré, avec des joueurs qui ont des qualités différentes des siennes, il peut devenir un joueur très très utile pour l’OM », ajoute Thierry Siquet.