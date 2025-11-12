Transferts - Paris FC : Grosse surprise après N'Golo Kanté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PFC devrait profiter du mercato hivernal pour apporter quelques ajustements dans son effectif pour la seconde partie du Championnat. Alors que N’Golo Kanté serait toujours dans le viseur des dirigeants parisiens, un autre international français est évoqué sur la short-list du club de la capitale.

Onzième de Ligue 1, le Paris FC devrait de nouveau se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver pour décrocher son maintien dans la sérénité. Le mercato réalisé durant l’été n’a pas donné entière satisfaction aux dirigeants, désireux de se renforcer en janvier. Alors qu’un attaquant serait déjà visé, l’entrejeu pourrait également accueillir un renfort de taille avec N’Golo Kanté, toujours visé selon Foot Mercato.

Le Paris FC sur Disasi ? Et pour l’arrière, le PFC ciblerait un autre international français en la personne d’Axel Disasi. Selon Media Foot, le club songe à mettre la main sur le vice-champion du monde de 27 ans, en grande difficulté du côté de Chelsea. Un retour aux sources pour celui qui a débuté sa carrière au Paris FC.