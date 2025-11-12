PSG - Transfert à la Neymar : L’incroyable raté avec le Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain aurait pu, comme il y a huit ans avec Neymar, mettre la main sur un attaquant brésilien à peu près du même âge à l’époque du transfert : Rodrygo Goes. Le transfert n’a pas eu lieu pendant l’été en grande partie en raison des demandes XXL de son père d’après Romain Molina qui n’a pas manqué de faire de croustillantes révélations sur son été agité.

Au PSG, un nom est occasionnellement revenu sur le devant de la scène lors de la dernière période de mercato. Cet été, si le vestiaire se vidait un peu plus dans le secteur offensif, le journaliste Fabrice Hawkins avait fait état d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrygo Goes. L’attaquant de 24 ans n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso et ce fut déjà le cas à la dernière intersaison.

«Ne me dites plus jamais que le père Neymar est compliqué» Cependant, le comité directeur du PSG ne s’est pas heurté à la réticence du Real Madrid de céder son ailier, mais plutôt aux demandes affolantes de son père selon Romain Molina. « Rodrygo, c’était invendable parce que personne n’en veut notamment à cause du papa. Ne me dites plus jamais que le père Neymar est compliqué, plus jamais. Le père de Rodrygo, qui veut tout gérer, parle à la terre entière en réclamant des sommes pas possibles en disant qu’il faut faire jouer l’équipe autour de lui ».