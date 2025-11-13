Rayan Cherki, le coup de pression en équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un très bon début de saison avec Manchester City, Rayan Cherki sera donc attendu du pied ferme pour ce rassemblement avec l'équipe de France. Et Daniel Riolo met déjà la pression sur l'ancien crack de l'OL, qui n'aura pas le droit à l'erreur selon lui contre l'Ukraine jeudi soir.

Pressenti pour être titulaire dans un rôle de pur numéro 10 ce jeudi soir avec l'équipe de France contre l'Ukraine, Rayan Cherki (22 ans) va avoir une carte à jouer. L'ancien attaquant de l'OL, qui réalise un début de saison très prometteur avec Manchester City, sera malgré tout attendu au tournant comme l'a expliqué Daniel Riolo mercredi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, qui n'a pas manqué de mettre la pression sur Cherki.

« Tu dois être bon » « Ce qu’il va falloir faire c’est de trouver le meilleur positionnement pour lui. Voir ce qu’il fait à City, dans quel cadre il évolue, quelles libertés il a dans le jeu. Après, c’est lui qui va devoir en faire quelque chose de cette liberté. On sait que Cherki c’est un joueur à qui il faut laisser cette liberté. Une liberté ça se mérite. Tu dois être bon, accepté par tes coéquipiers qui doivent se dire ok ce gars là a du talent, un don comme a dit Mbappé. C’est un profil que Deschamps n’a pas eu. Griezmann, à la base, ce n’est pas ce profil là, ce n’est pas du tout un 10 », lâche Riolo.