Transfert : Rayan Cherki recale le PSG, c’est totalement validé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour Eric Di Meco, Rayan Cherki a fait le bon choix en décidant de rejoindre Manchester City l’été dernier. Alors que le milieu offensif aurait pu décider d’aller au PSG à l’été 2024, l’ancien joueur de l’OM estime que Pep Guardiola est l’entraîneur parfait pour lui afin de le faire progresser et s’imposer en équipe de France.

Dans un entretien accordé à L’Équipe au début du mois de juin dernier, Rayan Cherki était revenu sur son mercato 2024. Poussé vers la sortie par l’OL, l’international français (2 sélections) est finalement resté, mais aurait pu rejoindre le PSG.

« J'aurais pu faire d'autres choix, aller au PSG » « On revient toujours à la même chose : je suis un être humain. J'aurais pu faire d'autres choix, aller au Paris-Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C'était aussi mon premier gros mercato, où j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi », a expliqué Rayan Cherki, qui a finalement été transféré à Manchester City l’été dernier.