Transfert : Rayan Cherki recale le PSG, c’est totalement validé !

Pour Eric Di Meco, Rayan Cherki a fait le bon choix en décidant de rejoindre Manchester City l’été dernier. Alors que le milieu offensif aurait pu décider d’aller au PSG à l’été 2024, l’ancien joueur de l’OM estime que Pep Guardiola est l’entraîneur parfait pour lui afin de le faire progresser et s’imposer en équipe de France.
Dans un entretien accordé à L’Équipe au début du mois de juin dernier, Rayan Cherki était revenu sur son mercato 2024. Poussé vers la sortie par l’OL, l’international français (2 sélections) est finalement resté, mais aurait pu rejoindre le PSG.
« J'aurais pu faire d'autres choix, aller au PSG »
« On revient toujours à la même chose : je suis un être humain. J'aurais pu faire d'autres choix, aller au Paris-Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C'était aussi mon premier gros mercato, où j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi », a expliqué Rayan Cherki, qui a finalement été transféré à Manchester City l’été dernier.
« Pour ce genre de talent-là, Guardiola, c’est le mieux comme coach »
Et le milieu offensif âgé de 22 ans a bien fait d’attendre selon Eric Di Meco, qui estime que c’est l’endroit idéal pour lui. « Je pense que pour lui, il n’y avait pas meilleur club où aller. Pour ce genre de talent-là, Guardiola, c’est le mieux comme coach. Il va lui manger le cerveau, toujours être sur son dos, c’est un peu le même style que Foden. Rappelez-vous, Sterling n’a jamais été aussi fort que quand il a joué avec Guardiola. C’est pour ça qu’il a fait le bon choix. D’abord, il joue dans une grande équipe et quand tu commences à être titulaire, ça veut dire que t’as le niveau pour jouer en équipe de France. Et quand tu as un coach comme Guardiola qui te fait confiance, ça veut dire que tu as les épaules larges », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.