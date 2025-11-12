Transferts - Nouvelle star au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Un gros joueur pourrait rejoindre le PSG à l’issue de la saison. Le club de la capitale n’exclut pas la possibilité de profiter d’une excellente opportunité sur le mercato pour se renforcer. Les Rouge-et-Bleu garderaient ainsi un œil très attentif sur la situation de Dayot Upamecano. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, l’international français voit son contrat au Bayern Munich expirer en juin prochain.

Le PSG est bien sur les traces d'Upamecano L’intérêt parisien pour le défenseur de 27 ans semble même se confirmer. D’après les informations de Christian Falk, le PSG aurait bien coché le nom de Dayot Upamecano sur sa liste s’il ne prolonge pas au Bayern Munich. Le club bavarois pousserait néanmoins pour que le Français étende son engagement.