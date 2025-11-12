Mercato : Surprise, un départ annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Federico Balzaretti a récemment été nommé directeur sportif adjoint afin de seconder Medhi Benatia, un autre changement a eu lieu au même moment au sein de l’organigramme de l’OM. Arrivé en 2022 et responsable du scouting de l’équipe première depuis deux ans, Roberto Malfitano a vu sa collaboration avec le club marseillais s’arrêter.

« C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connait bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs. » Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Medhi Benatia a détaillé le rôle qu’aura Federico Balzaretti, son ancien coéquipier à l’AS Rome et nommé directeur sportif adjoint de l’OM.

« Faire passer le club à un niveau supérieur avec des gens compétents » « On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui, quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… donc peut-être qu’il ne vient pas forcément. Il faut peut-être chercher un petit peu plus jeune et essayer de les accompagner. C’est histoire de se renforcer, faire passer le club à un niveau supérieur avec des gens compétents. Je suis très fier, très content, qu’il nous ait rejoints et comme j’ai dit, c’est avant tout une très belle personne », a expliqué Medhi Benatia.