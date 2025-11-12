Le Real Madrid se sépare d’un attaquant, son retour fuite déjà dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une apparition depuis le début de la saison entamée en août. Voici le faible bilan d’Endrick au Real Madrid. Trop peu pour espérer participer à la Coupe du monde avec le Brésil. Un prêt sec du côté de l’OL aurait déjà été accepté par toutes les parties concernées selon la presse brésilienne.

Première rupture entre Endrick et le Real Madrid ? Arrivé à l’été 2024 de Palmeiras dès sa majorité, le jeune buteur brésilien a eu quelques apparitions à célébrer la saison dernière sous Carlo Ancelotti. Pour ce qui est de cet exercice, sous la houlette de Xabi Alonso, la situation est bien différente. Le coach espagnol ne compte clairement pas sur lui et ne lui a offert que 12 minutes lors de la démonstration madrilène face au Valence CF (4-0).

Prêt de six mois à l’OL et c’est tout La Coupe du monde 2026 aura lieu au Canada, Mexique et aux Etats-Unis du 21 juin au 19 juillet prochain. A l’aube de son 20ème anniversaire, Endrick entend bien y prendre part. Pour cela, il aurait prévu de quitter le Real Madrid à l’occasion du mercato hivernal, le tout en arrêtant son choix sur l’OL. Globo Esporte souligne un accord trouvé entre les dirigeants madrilènes et leurs homologues de l’Olympique Lyonnais concernant un prêt sec de six mois.