OM - Départ de Roberto De Zerbi : L'énorme coup avec Pep Guardiola !

A l'issue de la saison, Pep Guardiola pourrait quitter Manchester City après 10 années couronnées de succès. Par conséquent, la succession du technicien espagnol va être à prendre très au sérieux et il essaierait lui-même de trouver le meilleur entraîneur possible pour prendre sa place. Dans cette optique, Pep Guardiola apprécierait notamment Roberto De Zerbi.

Arrivé en 2016 à Manchester City, Pep Guardiola a permis au club anglais d'entrer dans une nouvelle dimension en remportant notamment six fois la Premier League en neuf saisons sur le banc des Citizens. Mais le point d'orgue de la carrière de l'Espagnol à Manchester City reste évidemment la victoire en Ligue des champions en 2023. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, The Times révèle que cette saison pourrait bien être la dernière pour Pep Guardiola en Angleterre.

Guardiola veut De Zerbi pour le remplacer à City ! Par conséquent, Manchester City pourrait se lancer dans le défi plus que risqué de la succession de Pep Guardiola, 10 ans après son arrivée. Et selon les informations de TeamTalk, l'ancien coach du FC Barcelone s'impliquerait personnellement dans la quête de son remplaçant. Dans cette optique, Pep Guardiola apprécierait notamment le profil de Roberto De Zerbi qu'il a pu affronter lorsque l'Italien était sur le banc de Brighton. Autrement dit, ce serait un gros coup dur pour l'OM qui espère s'inscrire sur le long terme avec le technicien italien.