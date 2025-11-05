Guardiola choisit un joueur de l'OM : Aubameyang l'a traumatisé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la venue de l'Atalanta au Vélodrome, Pierre-Emile Hojbjerg a notamment été interrogé sur l'importance de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. L'occasion pour l'international danois de se rappeler d'un match lors duquel il avait affronté l'ancien attaquant du Borussia Dortmund. Et il n'en garde pas un bon souvenir.

Coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Hojbjerg est bien placé pour évoquer le niveau du Gabonais. Et pour cause, en 2014, alors qu'il est encore un espoir du Bayern Munich, le milieu de terrain de l'OM est placé piston droit par Pep Guardiola pour affronter le Borussia Dortmund d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Buteur et passeur décisif pour offrir la victoire à son équipe (2-0), Aubam' avait fait vivre un calvaire à Pierre-Emile Hojbjerg comme le raconte ce dernier.

L'anecdote d'Hojbjerg sur Aubameyang « Aubameyang, la première fois que je l’ai affronté, j’avais 18 ou 19 ans. Guardiola m’avait mis piston lors d’une finale de Supercoupe, en 2014 ou 2015, et je jouais contre lui. Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! », raconte-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.