Guardiola choisit un joueur de l'OM : Aubameyang l'a traumatisé !

Présent en conférence de presse en marge de la venue de l'Atalanta au Vélodrome, Pierre-Emile Hojbjerg a notamment été interrogé sur l'importance de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. L'occasion pour l'international danois de se rappeler d'un match lors duquel il avait affronté l'ancien attaquant du Borussia Dortmund. Et il n'en garde pas un bon souvenir.
Coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Hojbjerg est bien placé pour évoquer le niveau du Gabonais. Et pour cause, en 2014, alors qu'il est encore un espoir du Bayern Munich, le milieu de terrain de l'OM est placé piston droit par Pep Guardiola pour affronter le Borussia Dortmund d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Buteur et passeur décisif pour offrir la victoire à son équipe (2-0), Aubam' avait fait vivre un calvaire à Pierre-Emile Hojbjerg comme le raconte ce dernier.
L'anecdote d'Hojbjerg sur Aubameyang
« Aubameyang, la première fois que je l’ai affronté, j’avais 18 ou 19 ans. Guardiola m’avait mis piston lors d’une finale de Supercoupe, en 2014 ou 2015, et je jouais contre lui. Déjà là, j’ai vu qu’il allait très vite, un peu trop vite pour moi ! », raconte-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Guardiola m’avait mis piston lors d’une finale de Supercoupe»
« Depuis, tout le monde a vu sa carrière, sa personnalité. Avoir Auba dans le vestiaire, avec son comportement, sa motivation, sa personnalité et sa qualité, c’est très bien pour nous, pour moi, pour les jeunes comme Robinio Vaz. Il nous apporte beaucoup de bonheur », ajoute Pierre-Emile Hojbjerg.