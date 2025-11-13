Zidane : L'accord confirmé avec sa prochaine équipe, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a pas encore retrouvé de banc, mais très clairement, il se dirige vers un retour en équipe de France. Depuis que Didier Deschamps a a annoncé son départ à l'issue de la prochaine Coupe du monde, l'arrivée de l'ancien numéro 10 des Bleus ne fait plus de doute. Et la presse espagnole confirme.

C'est probablement le secret le moins bien gardé du football. En effet, depuis que Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe de France, il ne fait aucun doute que Zinedine Zidane prendra sa succession. L'ancien numéro 10 des Bleus est l'immense favori pour récupérer le poste de sélectionneur. Et surtout, l'unique candidat.

Zidane en CDI avec la FFF ? Il faut dire que selon les informations de Mundo Deportivo, tout est ficelé en coulisses. Zinedine Zidane aurait déjà discuté à plusieurs reprises avec la Fédération Française de Football au point qu'un accord soit déjà acté dans les grandes lignes. Et selon le média espagnol, cela pourrait d'ailleurs se traduire par une situation inédite puisque le contrat de Zizou débuterait après la Coupe du monde, mais n'aurait pas de date de fin. Zidane « pourra rester aussi longtemps qu'il le souhaite à la tête de l'équipe nationale » explique Mundo Deportivo qui décrit donc une sorte de CDI pour le futur sélectionneur des Bleus.