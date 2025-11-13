Zidane - Deschamps : Le clash balancé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane devrait logiquement être nommé dans les mois à venir. Mais comme l'a indiqué Daniel Riolo en direct sur RMC mardi soir, le timing risque d'être compliqué à trouver étant donné que les deux hommes ne sont pas forcément en bons termes.

Zinedine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France, c'est pour quand ? Cette officialisation est attendue de pied ferme par de nombreux observateurs, alors que Didier Deschamps déjà acté son futur départ du poste de sélectionneur national. Et la question a fait débat mardi soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.

Zidane très attendu Gilbert Brisbois évoque le scénario idéal, selon lui, pour la nomination de Zinedine Zidane : « C’est cousu de fil blanc, ça va être Zidane. On connait les histoires que ça engendre quand on ne sait pas trop, quand c’est flou. Moi j’aimerais que la fédération, au mois de mars par exemple, dise très bien messieurs demain, messieurs les médias nous vous invitons à une conférence de presse avec une grosse annonce. Et là, je voudrais que la fédé officialise avec la Coupe du monde Zidane comme sélectionneur », indique l'animateur de l'After.