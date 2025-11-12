Kylian Mbappé annonce la fin en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jeudi, l’équipe de France emmenée par son capitaine Kylian Mbappé recevra l’Ukraine au Parc des princes. Un match qui a une importance toute particulière puisqu’il est la clé d’une qualification à la prochaine Coupe du monde. Le patron du vestiaire des Bleus a annoncé la couleur lors de son point presse d’avant-match.

Les calculs sont simples. Une victoire ou rien. Jeudi, tout est réuni pour que l’équipe de France puisse faire la fête. Les Bleus de Didier Deschamps joueront devant leur public au Parc des princes à Paris face à l’Ukraine. Avec 10 points, soit trois de plus que son adversaire, la sélection tricolore est à deux doigts de valider son billet pour l’Amérique du nord. Du 21 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du monde reprendra ses droits.

Une dernière victoire pour rêver d’une troisième étoile mondiale ? Vice-champion du monde au Qatar, Kylian Mbappé est depuis devenu capitaine de l’équipe de France. Pour son premier Mondial avec le brassard au bras, Mbappé compte bien aller chercher cette troisième étoile pour la dernière de Didier Deschamps en tant que sélectionneur comme il le révélait en interview pour L’Equipe Magazine au mois de septembre. Mais avant toute chose, il faudra battre l’Ukraine jeudi.