Polémique au PSG : Mbappé sort du silence !

Le PSG ne s’attendait certainement pas à voir un de ses joueurs être dans une telle polémique. Lucas Chevalier a, sur Instagram, liké accidentellement une publication en lien avec le Rassemblement National comme il s’en est excusé par la suite. De quoi engendrer un malaise sur les réseaux sociaux et dans les médias. Capitaine des Bleus et ancien attaquant du PSG, Kylian Mbappé a livré son ressenti.

Lucas Chevalier vit une acclamation particulière au PSG. La recrue estivale à 40M€ sans compter les bonus. Outre le paramètre sportif de son intégration qui est pour le moment poussive à cause de plusieurs erreurs qui ont coûté au Paris Saint-Germain, le gardien de l’équipe de France a liké par « inadvertance » selon ses dires, une publication faisant l’apologie de l’idéologie du Rassemblement National. Ce qui a causé un tollé sur les réseaux sociaux, engendrant le mea culpa du joueur sur Instagram qui a assuré ne pas partagé cette orientation politique du RN.

«Extra-sportif, je n’ai pas vu» Quoi qu’il arrive, Lucas Chevalier est au cœur de la polémique depuis dimanche. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a volé au secours de son coéquipier chez les Bleus. « Extra-sportif, je n’ai pas vu. Je ne savais pas donc j'en ai pas parlé avec lui, mais je peux en parler avec lui. Sur le terrain, il est arrivé au PSG, c'est le plus grand club de France, l'un des plus grands d'Europe. On ne va pas regarder ce que tu sais faire mais ce que tu ne fais pas ».