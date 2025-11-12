Clash avec Orelsan : La nouvelle réponse cash de Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match contre l’Ukraine, Kylian Mbappé a été invité à réagir à sa récente brouille avec Orelsan, ciblant le capitaine des Bleus pour sa gestion du Stade Malherbe de Caen, au plus mal sportivement. Un sujet sur lequel n’a pas voulu s’épancher le joueur du Real Madrid.

Cité dans l’un des morceaux du dernier album d’Orelsan, Kylian Mbappé, à la tête du SM Caen, n’a pas apprécié la pique lâché par le rappeur qui campait le personnage d’un double maléfique. « Tu vas faire couler ton club comme les Mbappé », lâche l’artiste dans le titre "La petite voix". « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais veut avoir la bonne image du petit gars de Normandie », avait contre-attaqué Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas en rajouter.

« Ça ne m’intéresse pas » Présent devant les journaliste à la veille du match contre l’Ukraine, Kylian Mbappé n’a pas échappé à une question concernant Orelsan, un sujet qui n’a pas inspiré le capitaine des Bleus. « Rien à dire. Ça ne m’intéresse pas », a lâché le capitaine de l’équipe de France. Le rappeur a lui aussi préféré temporiser ce mercredi matin, au micro de Fun Radio.