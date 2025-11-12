Kylian Mbappé le clashe : Bertrand Latour se retrouve dans «la sauce» ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Clashé par Oreslan dans une musique, Kylian Mbappé n’a pas hésité à répondre au rappeur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le joueur du Real Madrid prend la parole sur ses réseaux sociaux pour répondre à des attaques. Bertrand Latour en a ainsi fait l’expérience, se retrouvant alors dans « une belle petite sauce ».

Quand il était encore au PSG, Kylian Mbappé avait fait polémique lors d’une rencontre face à Brest. En effet, en Bretagne, il n’avait pas hésité à provoquer le public brestois. Une manière pour lui de monter au créneau pour défendre Achraf Hakimi, son coéquipier à l’époque et ami. C’est alors que Bertrand Latour avait posté sur X : « Un capitaine de l’Equipe de France ne devrait pas faire ça ».

« Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau » Mais voilà que Kylian Mbappé ne s’était pas fait prier pour répondre à Bertrand Latour. Ainsi, sur ses réseaux sociaux, celui qui était alors au PSG avait répondu : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau… ».