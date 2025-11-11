Zidane - Mbappé : Déjà un malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane devrait donc enfin collaborer avec Kylian Mbappé. Et l’attaquant français du Real Madrid évoquait justement un malaise avec Zidane, qu’il évite de trop croiser dans la capitale espagnole avant de limiter les spéculations.

En attendant de savoir si Zinedine Zidane viendra effectivement prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, la candidature de l’ancien numéro 10 des Bleus fait forcément beaucoup parler. En mars dernier, dans un entretien accordé au Parisien, Kylian Mbappé se prononçait d’ailleurs avec beaucoup de prudence au sujet de Zidane et de leur possible futur collaboration en sélection nationale.

« Pas à moi d’en parler » « Il y a un président à la Fédération, Philippe Diallo, qui décidera et c’est lui qui va prendre cette décision-là. Après, je sais que tout le monde parle de Zidane, donc on ne va pas faire celui qui vit dans une caverne et qui ne sait pas ce qui se passe, mais ce n’est pas à moi d’en parler », a confié Kylian Mbappé, qui n’a jamais caché son admiration pour Zinedine Zidane. Et pourtant, l’attaquant du Real Madrid évoque un malaise le concernant avec l’ancienne gloire de l’équipe de France…