Kylian Mbappé, le nouveau malaise ?

Pierrick Levallet

Irrésistible en début de saison, Kylian Mbappé commence à avoir un coup de moins bien au Real Madrid. Déjà fantomatique contre Liverpool, l’attaquant de 26 ans ne s’est pas vraiment montré à son avantage contre le Rayo Vallecano non plus (0-0). Il semble y avoir un nouveau malaise avec le capitaine de l’équipe de France, que Xabi Alonso ne saurait pas comment résoudre.

En début de saison, Kylian Mbappé affichait une forme étincelante avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France marquait presque à chaque match, en se montrant à chaque fois impactant dans le jeu. Mais depuis quelques jours, l’attaquant de 26 ans traverse un coup de moins bien qui semble durer.

Nouveau problème avec Mbappé ? Comme le rapporte SPORT, Kylian Mbappé ne s’est pas montré à son avantage deux matchs de suite. L’ancien du PSG a eu du mal contre Liverpool, et a également fait face à des difficultés contre le Rayo Vallecano ce dimanche (0-0). L’international français ne marque plus, et Arda Güler ne parvient plus à le trouver sur le terrain. Il se passerait visiblement quelque chose avec le champion du monde 2018, et Xabi Alonso ne saurait pas encore comment résoudre le problème.