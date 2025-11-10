Kylian Mbappé : Le grand changement que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid semblait avoir déniché un duo de feu en début de saison. Xabi Alonso avait mis en place un système qui rapprochait Arda Güler de Kylian Mbappé. Et cette association faisait des merveilles pour les Merengue. L’international turc trouvait le capitaine de l’équipe de France avec une grande facilité sur le terrain. Mais depuis quelques temps, tout a changé.

Mbappé plombé par un changement de système Comme le rapporte SPORT, la blessure d’Aurélien Tchouaméni et le retour en forme de Jude Bellingham ont poussé Xabi Alonso à changer de tactique. Arda Güler se retrouve désormais à jouer plus en retrait, à participer à plus de tâches défensives, et donc à servir moins souvent Kylian Mbappé. Le milieu offensif de 20 ans évoluait face au jeu il y a encore quelques semaines, ce qui ne serait plus le cas désormais.