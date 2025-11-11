Kylian Mbappé : La catastrophe qui le rend «malheureux» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attaquant vedette du Real Madrid, Kylian Mbappé est également aujourd’hui l’actionnaire majoritaire du SM Caen. Mais voilà que jusqu’à présent, cette expérience est loin d’être une réussite. En effet, la saison dernière, le club normand a été relégué en National. De quoi notamment attrister Rémy Vercoutre, qui a passé quelques saisons à Caen.

Désormais, Kylian Mbappé a également une casquette de dirigeant. En effet, le Français est l’actionnaire majoritaire du SM Caen, club qui évolue aujourd’hui en National. L’attaquant du Real Madrid a investi des millions d’euros dans ce projet et pour le moment, c’est un échec. Cette relégation au troisième échelon du football français a bien évidemment fait très mal au club de Mbappé et à ses supporters.

« Je suis très triste de ce qui arrive » Ancien gardien du SM Caen, Rémy Vercoutre garde un oeil sur le club normand. Attristé par la situation actuelle du Stade Malherbe, il a alors confié pour Capté : « Je regrette de qui arrive car il y a tout pour faire quelque chose de sympa. Je suis très triste de ce qui arrive. Et en même temps pas étonné parce que c’est un club qui est dans une région où il y a d’un côté Le Havre et de l’autre Paris n’est pas loin. Ce n’est pas facile de se situer. La région veut que les ressources ne soient pas énormes ».