Orelsan - Mbappé : L’énorme coup monté en secret ?

La sortie du nouvel album d’Orelsan a été accompagnée d’un clash avec Kylian Mbappé, pris à partie dans l’un des morceaux du rappeur, supporter du SM Caen, club racheté par l’attaquant du Real Madrid. Alors qu’il n’a pas souhaité répondre aux attaques du capitaine des Bleus, l’artiste a ironisé sur un possible coup de promo.
C’est une punchline qui n’est pas passée inaperçue dans le dernier album d’Orelsan, "La Fuite en Avant". Dans "La petite voix", morceau dans lequel il joue son double maléfique issu de son film Yoroï, le rappeur a fait référence aux difficultés rencontrées par le Stade Malherbe de Caen après son rachat par Kylian Mbappé. « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lance-t-il dans le titre. Très rapidement, le capitaine de l’équipe de France a répliqué sur son compte X : « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais veut avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
« C’est peut-être un coup de promo »
Depuis, Orelsan se fait discret sur le sujet et n’a pas voulu surenchérir. « Je n'ai pas spécialement envie de parler de Mbappé car je ne me suis pas encore expliqué vraiment dessus, a-t-il confié ce mercredi matin, au micro de Fun Radio. Je suis toujours à chaud et je n’ai pas envie d'en parler. C’est une incompréhension, et je pense qu’il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. » Face à Orelsan, Bruno Guillon n’a pas pu s’empêcher de développer sa théorie sur le sujet, reconnaissant avoir cru à un « coup de promo » en voyant la réponse de Kylian Mbappé. Ce que n’a pas démenti l’artiste : « Peut-être. C’est peut-être un coup de promo ». Simple ironie ou vrai teasing ?
« Je vous assure qu’à un moment je me suis dit : est-ce que ça ne fait pas partie du plan de communication ? »
Ce ne serait pas la première fois qu’Orelsan s’amuse à tromper son public, lui qui avait déjà démenti la sortie d’un nouvel album durant la promotion de son film ces dernières semaines, avant de rassurer ses fans en dévoilant son 5e opus solo. Nicolas Vilas, journaliste sur la Chaîne L’Équipe, croit lui aussi en la possibilité d’un coup monté entre Kylian Mbappé et Orelsan. « Je me suis posé la question en me demandant si on n’était pas en train de se faire troller en vrai. Je vous assure qu’à un moment je me suis dis : est-ce que ça ne fait pas partie du plan de communication ? Franchement, c’est tellement gros. Il a tweeté, je crois, dix minutes après que le disque soit sorti. Je me dis que si tu vas écouter le morceau, tu vas capter qu’il n’est pas en train de te mettre un scud, que c’est un personnage qui s’en prend à tout le monde, que c’est ce que les haters disent, y compris à lui. Je me suis même demandé si demain (samedi), ils ne vont pas nous dire : ‘Eh, on vous a bien eus.’ […] Plus j’en parle et plus je me dis qu’on se fait vraiment entuber. Je pense qu’il y a une opération de com’. Ça se trouve, demain on va se rendre compte que c’était de la promo de l’album », expliquait le journaliste dans L’Equipe du Soir. Pour l’heure, le clash semble bien réel…