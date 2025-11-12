Orelsan - Mbappé : L’énorme coup monté en secret ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La sortie du nouvel album d’Orelsan a été accompagnée d’un clash avec Kylian Mbappé, pris à partie dans l’un des morceaux du rappeur, supporter du SM Caen, club racheté par l’attaquant du Real Madrid. Alors qu’il n’a pas souhaité répondre aux attaques du capitaine des Bleus, l’artiste a ironisé sur un possible coup de promo.

C’est une punchline qui n’est pas passée inaperçue dans le dernier album d’Orelsan, "La Fuite en Avant". Dans "La petite voix", morceau dans lequel il joue son double maléfique issu de son film Yoroï, le rappeur a fait référence aux difficultés rencontrées par le Stade Malherbe de Caen après son rachat par Kylian Mbappé. « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lance-t-il dans le titre. Très rapidement, le capitaine de l’équipe de France a répliqué sur son compte X : « T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS : le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais veut avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».

« C’est peut-être un coup de promo » Depuis, Orelsan se fait discret sur le sujet et n’a pas voulu surenchérir. « Je n'ai pas spécialement envie de parler de Mbappé car je ne me suis pas encore expliqué vraiment dessus, a-t-il confié ce mercredi matin, au micro de Fun Radio. Je suis toujours à chaud et je n’ai pas envie d'en parler. C’est une incompréhension, et je pense qu’il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. » Face à Orelsan, Bruno Guillon n’a pas pu s’empêcher de développer sa théorie sur le sujet, reconnaissant avoir cru à un « coup de promo » en voyant la réponse de Kylian Mbappé. Ce que n’a pas démenti l’artiste : « Peut-être. C’est peut-être un coup de promo ». Simple ironie ou vrai teasing ?