Achraf Hakimi - PSG : La presse étrangère annonce son remplaçant !

Dimanche soir, face à l’OL (3-2), Warren Zaïre-Emery a reculé d’un cran pour pallier l’absence sur blessure d’Achraf Hakimi, absent jusqu’à la fin de l’année après son entorse sévère à la cheville gauche. Comme attendu, le milieu de terrain français va dépanner à droite, de quoi impressionner la presse espagnole.
La semaine dernière, Achraf Hakimi a été sévèrement touché à la cheville gauche contre le Bayern Munich, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains entre six et huit semaines. Un énorme coup dur pour le PSG, qui ne dispose pas d’une doublure attitrée pour le flanc droit de la défense. Luis Enrique estime pouvoir compter sur Warren Zaïre-Emery et Joao Neves pour dépanner, en attendant peut-être l’éclosion du jeune David Boly, 16 ans.
« Pour remplacer Hakimi, Zaïre-Emery a été choisi »
Ce mercredi, le journaliste Àlex Calaff est revenu dans le quotidien Sport sur la cascade de blessures au PSG, et le choix de Luis Enrique pour le flanc droit de la défense. « Pour remplacer Hakimi, Zaïre-Emery a été choisi, écrit-il. Le jeune Français, qui a déjà joué au poste d'arrière droit, même dans des matchs importants, comme contre le Barça en Ligue des champions, quittera le milieu de terrain pour occuper la défense. Ce changement permettra également à Mbaye de jouer plus longtemps au milieu de terrain. »
L’Espagne épatée par le PSG
En Espagne, on reste impressionné par le début de saison du PSG, pourtant loin d’être épargné par les blessures. « Depuis l'été, Fabian Ruiz, Marquinhos, Joao Neves, Dembélé, Doué, Nuno Mendes et Hakimi ont tous été blessés. Quatre d'entre eux sont toujours indisponibles, et Doué le sera jusqu'en 2026. Mais ces absences n'ont pas affecté leurs performances en Ligue 1 ni en Ligue des champions, où ils occupent la cinquième place du classement. Cette équipe est-elle immortelle ? », s’interroge le journaliste dans son édito.