Achraf Hakimi - PSG : La presse étrangère annonce son remplaçant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche soir, face à l’OL (3-2), Warren Zaïre-Emery a reculé d’un cran pour pallier l’absence sur blessure d’Achraf Hakimi, absent jusqu’à la fin de l’année après son entorse sévère à la cheville gauche. Comme attendu, le milieu de terrain français va dépanner à droite, de quoi impressionner la presse espagnole.

La semaine dernière, Achraf Hakimi a été sévèrement touché à la cheville gauche contre le Bayern Munich, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains entre six et huit semaines. Un énorme coup dur pour le PSG, qui ne dispose pas d’une doublure attitrée pour le flanc droit de la défense. Luis Enrique estime pouvoir compter sur Warren Zaïre-Emery et Joao Neves pour dépanner, en attendant peut-être l’éclosion du jeune David Boly, 16 ans.

« Pour remplacer Hakimi, Zaïre-Emery a été choisi » Ce mercredi, le journaliste Àlex Calaff est revenu dans le quotidien Sport sur la cascade de blessures au PSG, et le choix de Luis Enrique pour le flanc droit de la défense. « Pour remplacer Hakimi, Zaïre-Emery a été choisi, écrit-il. Le jeune Français, qui a déjà joué au poste d'arrière droit, même dans des matchs importants, comme contre le Barça en Ligue des champions, quittera le milieu de terrain pour occuper la défense. Ce changement permettra également à Mbaye de jouer plus longtemps au milieu de terrain. »