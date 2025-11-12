Lucas Chevalier - PSG : Luis Enrique accusé en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté à la demande de Luis Enrique, Lucas Chevalier connaît un début de saison plus que poussif avec le PSG. Mais d'après Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, le responsable de cette situation n'est autre que le technicien espagnol qui demande à son portier de jouer trop proche du bloc défensif.

Lors du précédent mercato estival, Luis Enrique n'a pas hésité à réclamer un changement pour ses gardiens de but. Ainsi, Gianluigi Donnarumma a rejoint Manchester City pendant que le PSG accueillait Lucas Chevalier. Recruté pour 55M€, bonus compris, l'ancien portier du LOSC connaît toutefois un début de saison mitigé à Paris et a une nouvelle fois été pointé du doigt sur les deux buts encaissés contre l'OL. En particulier sur le lob d'Ainsley Maitland-Niles. Mais pour Thierry Barnerat, entraîneur du gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, c'est Luis Enrique qui est responsable des difficultés de Lucas Chevalier à cause de ses exigences tactiques.

Luis Enrique responsable de la situation de Chevalier ? « Les deux actions sont similaires, autant le premier que le deuxième but. Elles sont identiques parce qu'il doit répondre à l'exigence tactique de Luis Enrique qui demande de rester derrière son bloc, très proche, pour limiter les espaces. Mais on ne peut pas coacher un gardien comme ça parce qu'on doit toujours défendre le but en situation défensive. Sur la première situation, il reste longtemps haut, ce qui l'empêche de reculer et d'être fixé à cinq mètres. En restant trop haut, on est condamné et ça, c'est dû à la stratégie de Luis Enrique. Le deuxième but, c'est le même principe », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.