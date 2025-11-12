«Détends-toi» : Enorme clash sur le plateau de L'EQUIPE du Soir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le choc entre l'OL et le PSG a tenu toutes ses promesses. Mais la polémique liée à l'arbitrage a pris le dessus sur la qualité du match. En effet, les décisions de Monsieur Bastien ont été largement commentées, ce qui a même donné lieu à un clash sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

Dimanche soir, le PSG s'est imposé à Lyon grâce à un but de Joao Neves à la dernière seconde. Cependant, l'homme de la soirée était clairement Monsieur Bastien, l'arbitre du match, pointé du doigt pour plusieurs décisions litigieuses à l'image d'une main non sifflée d'Illia Zabarnyi ou encore le but accepté à Khvicha Kvaratskhelia alors que l'OL réclamait une faute de Vitinha sur Tessman. Et ce débat a même provoqué un clash sur le plateau de L'EQUIPE du Soir après la prise de position du journaliste de L'EQUIPE, Damien Degorre.

Tensions liées à l'arbitrage sur le plateau de L'EQUIPE du Soir « Ce qui me gonfle, c’est qu’aujourd’hui on n’accorde plus du tout le droit à l’heure aux arbitres. En fait, il faudrait que les arbitres commettent zéro erreur. Alors les joueurs, ils peuvent commettre toutes les erreurs du monde, les entraîneurs c’est pareil », confie-t-il avant de prendre en exemple un but refusé pour un hors-jeu du talon de quelques millimètres lors du match de Liga opposant Oviedo à l'Atlético de Madrid.