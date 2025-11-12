«Détends-toi» : Enorme clash sur le plateau de L'EQUIPE du Soir !

Dimanche soir, le choc entre l'OL et le PSG a tenu toutes ses promesses. Mais la polémique liée à l'arbitrage a pris le dessus sur la qualité du match. En effet, les décisions de Monsieur Bastien ont été largement commentées, ce qui a même donné lieu à un clash sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
Dimanche soir, le PSG s'est imposé à Lyon grâce à un but de Joao Neves à la dernière seconde. Cependant, l'homme de la soirée était clairement Monsieur Bastien, l'arbitre du match, pointé du doigt pour plusieurs décisions litigieuses à l'image d'une main non sifflée d'Illia Zabarnyi ou encore le but accepté à Khvicha Kvaratskhelia alors que l'OL réclamait une faute de Vitinha sur Tessman. Et ce débat a même provoqué un clash sur le plateau de L'EQUIPE du Soir après la prise de position du journaliste de L'EQUIPE, Damien Degorre.
Tensions liées à l'arbitrage sur le plateau de L'EQUIPE du Soir
« Ce qui me gonfle, c’est qu’aujourd’hui on n’accorde plus du tout le droit à l’heure aux arbitres. En fait, il faudrait que les arbitres commettent zéro erreur. Alors les joueurs, ils peuvent commettre toutes les erreurs du monde, les entraîneurs c’est pareil », confie-t-il avant de prendre en exemple un but refusé pour un hors-jeu du talon de quelques millimètres lors du match de Liga opposant Oviedo à l'Atlético de Madrid.
Ca chauffe entre Loïc Tanzi et Damien Degorre
« Tu crois le révélateur ou tu ne le crois pas. La théorie du complot c’est toi qui l’a… », relance alors Loïc Tanzi, coupant la parole à son collègue. Ce qui ne plaît pas à Damien Degorre et le ton monte rapidement : « Bon allez vas-y parle… Non mais sans déconner… En fait, je commence à parler (il imite son contradicteur en train de lui couper la parole). Arrête. Calme. Détends-toi un petit peu, tu vas avoir ton temps de parole, ne t’en fais pas. Je dis juste qu’à un moment donné, on doit laisser le droit à l’erreur aux arbitres. » Loïc Tanzi n'est visiblement pas convaincu et en rajoute une couche : « Ce n’est pas ce que tu dis. » Damien Degorre conclut finalement ce clash : « Si, je dis qu’on doit laisser le droit à l’erreur aux arbitres. »