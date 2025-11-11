Kvaratskhelia - PSG : Le craquage en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son but inscrit avec le PSG dimanche soir sur la pelouse de l’OL, Khvicha Kvaratskhelia ne donne toujours pas satisfaction en cette première partie de saison. Et en direct sur RMC, Daniel Riolo et Walid Acherhcour ont craqué au moment d’évoquer le rendement actuel de l’attaquant géorgien du PSG.

Si précieux la saison passée après son arrivée au PSG en provenance de Naples pour 70M€, Khvicha Kvaratskhelia peine à retrouver son meilleur niveau depuis quelques semaines. L’attaquant géorgien de 24 ans enchaine les performances plutôt décevantes à l’image de celle face à l’OL dimanche soir malgré son but inscrit au Groupama Stadium. Et au micro de l’After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo a fustigé le numéro 7 du PSG.

Riolo attend une réaction pour Kvaratskhelia « Kvaratskhelia ? Dans les semaines à venir, avant les moments chauds de janvier février, Luis Enrique doit prendre certains joueurs les yeux dans les yeux. (...) Il ne faut pas tomber dans la suffisance », lâche l’éditorialiste, qui attend donc une réaction de Luis Enrique au PSG afin de rebooster Khvicha Kvaratskhelia.