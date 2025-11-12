Une «bombe atomique» débarque au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Récemment convoqué par Luis Enrique en équipe première du PSG, David Boly débarque donc pour pallier la longue absence d'Achraf Hakimi pour cause de blessure. Daniel Riolo a évoqué le sujet lundi soir sur RMC, et l'éditorialiste annonce déjà du lourd avec le jeune titi du PSG.

Interrogé samedi dernier en conférence de presse avant le déplacement du PSG sur la pelouse de l'OL (victoire 3-2), Luis Enrique annonçait la convocation du jeune David Boly : « David Boly sera dans la liste des joueurs qui seront convoqués contre l'OL, mais il faut être calme avec les jeunes joueurs. Il s'est entraîné ces 2 dernières semaines, et c'est le moment de donner du temps de jeu aux joueurs... mais pas de précipitation ! », avait précisé le coach du PSG. Mais que vaut vraiment le jeune latéral droit de 16 ans ?

« La bombe atomique David Boly » Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué le sujet : « Si tu me dis que tu vas prendre une doublure à Hakimi, tu lui prends qui ? Hakimi, c’est le mauvais exemple parce qu’il aurait réellement besoin d’un autre arrière droit. Il n’y en a pas, jusqu’à ce qu’on lance la bombe atomique David Boly qui, parait-il, est super fort, mais il n’a que 16 ans », explique-t-il.