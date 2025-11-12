Une «bombe atomique» débarque au PSG !

Récemment convoqué par Luis Enrique en équipe première du PSG, David Boly débarque donc pour pallier la longue absence d'Achraf Hakimi pour cause de blessure. Daniel Riolo a évoqué le sujet lundi soir sur RMC, et l'éditorialiste annonce déjà du lourd avec le jeune titi du PSG.
Interrogé samedi dernier en conférence de presse avant le déplacement du PSG sur la pelouse de l'OL (victoire 3-2), Luis Enrique annonçait la convocation du jeune David Boly : « David Boly sera dans la liste des joueurs qui seront convoqués contre l'OL, mais il faut être calme avec les jeunes joueurs. Il s'est entraîné ces 2 dernières semaines, et c'est le moment de donner du temps de jeu aux joueurs... mais pas de précipitation ! », avait précisé le coach du PSG. Mais que vaut vraiment le jeune latéral droit de 16 ans ?
« La bombe atomique David Boly »
Lundi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a évoqué le sujet : « Si tu me dis que tu vas prendre une doublure à Hakimi, tu lui prends qui ? Hakimi, c’est le mauvais exemple parce qu’il aurait réellement besoin d’un autre arrière droit. Il n’y en a pas, jusqu’à ce qu’on lance la bombe atomique David Boly qui, parait-il, est super fort, mais il n’a que 16 ans », explique-t-il.
Le même problème à gauche au PSG
Et Riolo évoque également la complexité d'aller recruter un nouveau latéral gauche au PSG : « Nuno Mendes, dis-moi un arrière gauche que tu vas aller prendre et qui quand il jouera ne sera pas traité de nul parce qu’il ne tiendra pas la comparaison avec Nuno Mendes. Un mec de son niveau, tu ne le prendras pas et juste en dessous il ne tiendra pas la comparaison », persiste l'éditorialiste de RMC.