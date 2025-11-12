«Très difficile...» : Une star du PSG en plein calvaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques jours, Bradley Barcola ne cachait pas ses difficultés avec le Paris SG en ce début de saison, admettant ressentir l’enchaînement des matches. Dans son entourage, on reconnaît aussi que l’international français de 23 ans ne joue pas en pleine possession de ses moyens récemment.

Le PSG n’est pas épargné par les blessures en ce début de saison, notamment dans le secteur offensif avec les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Un gros coup dur pour Luis Enrique, d’autant que Bradley Barcola peine à s’illustrer pendant ce temps. « L'enchaînement des matches, il fait mal et je commence à le ressentir, avouait l’ex-joueur de l’OL après la défaite contre le Bayern Munich. Ça commence à tirer ». L’international français est ainsi resté sur le banc pour le dernier match du PSG avant la trêve, contre son ancienne équipe (3-2).

« Il ne joue souvent qu’à 50 % » Clairement en méforme en ce début de saison, Bradley Barcola est loin d’être au meilleur niveau, ce que confirme son entourage, rapporté par L’Équipe : « C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois, il ne joue souvent qu’à 50 % ». La faute à des gênes musculaires récurrentes, précise le quotidien sportif.